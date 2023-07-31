Фото: Мария ЛЕНЦ

В выходные в Марий Эл задержали 26 пьяных водителей, об этом рассказали в пресс-службе республиканского ГИБДД.

Почти три десятка нетрезвых водителей было остановлено сотрудниками полиции в минувшую субботу и воскресенье. Троим из нарушителей грозит уголовная ответственность за повторное нарушение правил дорожного движения. Уточняется, что одного из пьяных водителей удалось задержать благодаря помощи неравнодушных граждан.

Госавтоинспекция Марий Эл убедительно просит сообщать о неадекватных водителях на дороге. Если вы располагаете информацией о водителях, которые неадекватно ведут себя на дороге – цвет, марка, направление движения, то сообщите об этом по номеру «горячей линии» Госавтоинспекции «Нетрезвый водитель» 8(8362)68-00-60 или по телефону 8(8362)68-09-70 (дежурная часть отдельного специального батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Марий Эл).

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