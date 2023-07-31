Татарстан занял 30-е место в рейтинге регионов России по доступности бензина

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Татарстан занял 30 место в рейтинге регионов России по доступности бензина. Соответствующую инфографику опубликовало информационное агентство «РИА Новости».

Согласно аналитической статистике, на среднемесячную зарплату в республике Татарстан можно купить 1009 литров бензина АИ-92. Цена литра такого топлива в июне на территории региона составляет 47,1 рубль.

Высшую позицию рейтинга занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Также лидерами стали Москва и Чукотский автономный округ.

Самым недоступным бензин АИ-92 оказался для жителей Ингушетии.

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