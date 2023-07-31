Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2023 15:26

Татарстан занял 30-е место в рейтинге регионов России по доступности бензина

Согласно аналитической статистике, на среднемесячную зарплату в республике можно купить 1009 литров бензина АИ-92
Марина ДОЛГОВА

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Татарстан занял 30 место в рейтинге регионов России по доступности бензина. Соответствующую инфографику опубликовало информационное агентство «РИА Новости».

Согласно аналитической статистике, на среднемесячную зарплату в республике Татарстан можно купить 1009 литров бензина АИ-92. Цена литра такого топлива в июне на территории региона составляет 47,1 рубль.

Высшую позицию рейтинга занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Также лидерами стали Москва и Чукотский автономный округ.

Самым недоступным бензин АИ-92 оказался для жителей Ингушетии.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram