Фото: Мария ЛЕНЦ

717 выпускников школ Казани награждены медалью «За особые успехи в учении». Об этом на «деловом понедельнике» в мэрии рассказал глава управления образования столицы Татарстана Ирек Ризванов.

Согласно статистическим данным, 11,9% от общего числа выпускников, окончивших 11 классов в этом году, стали медалистами. Что касается девятиклассников, то отличников в этом году в Казани насчитывается порядка 857, это 6,7% от всех выпускников основной школы.

Стоит отметить, что в Казани в 2023-м наблюдается рост количества стобалльников. 90 человек сдали ЕГЭ на отлично, а трое из них смогли получить высший балл по двум предметам.

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