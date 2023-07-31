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НовостиОбщество31 июля 2023 13:55

В Набережных Челнах новым начальником ОБЭП стал Тимур Амирханов

Его коллегам представил начальник полиции города Руслан Гумеров
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Тимур Амирханов занимается оперативными разработками коррупционной направленности.

Тимур Амирханов занимается оперативными разработками коррупционной направленности.

Фото: Светлана Макеева

В Набережных Челнах новым начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД города (ОБЭП) стал Тимур Амирханов. Его коллегам представил полковник полиции Руслан Гумеров, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Тимур Амирханов занимается оперативными разработками коррупционной направленности. Благодаря его усилиям была задержана серьезная группа фальшивомонетчиков. С 2005 года он работал в центральном аппарате, а после перешел в межрайонный отдел управления БЭП.

Напомним, в МВД Татарстана произошли кадровые перестановки.

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