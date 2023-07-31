В Набережных Челнах новым начальником ОБЭП стал Тимур Амирханов

Тимур Амирханов занимается оперативными разработками коррупционной направленности. Фото: Светлана Макеева

В Набережных Челнах новым начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД города (ОБЭП) стал Тимур Амирханов. Его коллегам представил полковник полиции Руслан Гумеров, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Тимур Амирханов занимается оперативными разработками коррупционной направленности. Благодаря его усилиям была задержана серьезная группа фальшивомонетчиков. С 2005 года он работал в центральном аппарате, а после перешел в межрайонный отдел управления БЭП.

Напомним, в МВД Татарстана произошли кадровые перестановки.

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