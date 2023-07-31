На дне строителя в Набережных Челнах выступят группа «Пицца» и ВИА «Синяя птица»

Группа «Пицца» была создана в 2010 году.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В субботу, 12 августа, на майдане парка Прибрежный в Набережных Челнах отметят День строителя.
Хедлайнерами праздника станут группа «Пицца», известная своими саундтреками к сериалу «Молодежка», а также вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица», сообщает пресс-служба компании «Домкор».
Напомним, ранее в Гидрометцентре Татарстана рассказали о +32 градусах в начале августа.
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