На дне строителя в Набережных Челнах выступят группа «Пицца» и ВИА «Синяя птица»

Группа «Пицца» была создана в 2010 году. Фото: Евгения ГУСЕВА

В субботу, 12 августа, на майдане парка Прибрежный в Набережных Челнах отметят День строителя.

Хедлайнерами праздника станут группа «Пицца», известная своими саундтреками к сериалу «Молодежка», а также вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица», сообщает пресс-служба компании «Домкор».

Напомним, ранее в Гидрометцентре Татарстана рассказали о +32 градусах в начале августа.

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