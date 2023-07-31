Рустем Гафаров поручил за сутки устранить последствия урагана в Казани

В результате непогоды в Казани пострадали 23 человека. Фото: пресс-служба мэрии Казани

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров поручил за сутки устранить последствия урагана, который обрушился на столицу Татарстана 29 июля. Для этого были сформированы 79 бригад из сотрудников городских предприятий и организаций, сообщил Гафаров на совещании в мэрии. По его словам, когда стал понятен масштаб бедствия, был организован оперативный штаб. С вечера субботы все подрядчики начали устранять последствия урагана.

В определенных районах начали гибко увеличивать количество бригад. После уборки веток необходимо дворникам очистить территорию.

Отметим, в результате непогоды в Казани пострадали 23 человека, в том числе двое госпитализированы. Всего упало 165 деревьев, повреждено 19 автомобилей и кровля на пяти домах, произошло 109 аварий на системах электроснабжения.

Напомним, около поселка Боровое Матюшино ураган повалил дерево на палатку с туристами, погиб один ребенок.

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