В Татарстане грузовик протаранил легковушку, погибли три человека

Водитель и пассажиры Chevrolet не были пристегнуты ремнями безопасности. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В субботу, 29 июля, на трассе М-7 в Мензелинском районе произошла смертельная авария, в которой погибли три человека.

По предварительной информации, водитель КАМАЗа на высокой скорости протаранил стоящий впереди автомобиль Chevrolet, который собирался поворачивать налево. В результате столкновения три пассажира легковой машины скончались. Водителя иномарки и его четырехлетнего пассажира госпитализировали.

«Водитель и пассажиры Chevrolet не были пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок перевозился без детского автокресла», - сообщили в ГИБДД Татарстана.

Там также напомнили, что вероятность гибели или получения травм для водителя и пассажира переднего сиденья равна 50%, а для пассажиров задних сидений - 25%.

Ранее при урагане в Марий Эл погибли восемь человек, в том числе двухмесячная девочка.

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