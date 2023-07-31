Названы популярные южные направления у туристов из Татарстана

Поток туристов из республики на морские курорты Краснодарского края увеличился на 30% в сравнении с прошлым годом. Специалисты МегаФона проанализировали онлайн трафик и определили любимые направления поклонников пляжного отдыха.

Как показывает big data оператора, с начала лета 70% выезжающих в Краснодарский край выбирали Сочи. Помимо солнцезащитного крема, панамы и сланцев, в первую половину лета абоненты оператора не забыли взять с собой и смартфон. Находясь на береговых линиях, они активно выходили в Сеть, а также совершали и принимали звонки. Эмоциями от поездок татарстанцы суммарно делились 170 тысяч минут, что равно 118 суткам. Фото и видео в Сеть закачали 16 тысяч гигабайт — такого объема хватит на непрерывный просмотр российского сериала «Отпуск» в течение 15 месяцев.

Большая часть из оставшихся путешественников в первой половине лета отправились в Анапу, Геленджик и Новороссийск. Несмотря на сложность маршрута до этих городов, количество приезжих из республики увеличилось на 20% с 2022 года. Здесь туристы все вместе проговорили 80 тысяч минут и использовали на стримы, войсы и рилз 6,5 тысяч гигабайт интернет-трафика.

Для того чтобы отдыхающие всегда оставались на связи со своими родными и близкими, в Краснодарском крае продолжается развитие сети. С начала года там построено и модернизировано свыше 235 объектов связи в более чем 30 населенных пунктах, благодаря чему путешественники могут загружать карты, звонить близким, делиться контентом в социальных сетях и мессенджерах на высоких скоростях.

Ежегодно Краснодарский край посещает более 15 миллионов человек. По оценкам экспертов, около 60% турпотока приходится на летний сезон. Средняя продолжительность отдыха составляет 12-13 дней.