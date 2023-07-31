В Казани 12 августа пройдет третий фестиваль народов Поволжья «Итиль»

Фестиваль стартует в 12:00 и завершится в 22:00. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани 12 августа пройдет третий фестиваль этнической культуры народов Поволжья «Итиль». Местом проведения мероприятия выбрали парк имени Горького, сообщает Дирекция парков и скверов города.

Гостей и жителей столицы Татарстана ждет знакомство с современной музыкой народов Поволжья, детские мастер-классы, дегустация национальных блюд, выставка традиционных орнаментов и продажа изделий ручной работы.

Кроме того, на фестивале впервые запустят открытый лекторий, где пройдут различные встречи и дискуссии. Также посетителей ждет спецпоказ фильма татарстанского режиссера Ильшата Рахимбая «Микулай».

Отметим, фестиваль начнется в 12.00 и завершится в 22.00, вход свободный.

Напомним, в Казани с 1 августа стартует благотворительная акция «Помоги собраться в школу».

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