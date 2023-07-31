Гидрометцентр Татарстана: причиной смертоносного урагана стал контраст температур

В августе в Татарстане возможны новые разгулы стихии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане назвали причины случившегося 29 июля смертоносного урагана. Как объяснил начальник Гидрометцентра республики Феликс Гоголь, причиной таких опасных метоявлений может стать интенсивный контраст температур воздушных масс. Это и произошло в субботу, 29 июля. Тогда столкнулись атмосферные фронты двойной системы. На очень теплый воздух пришел очень холодный. Этот контраст обусловил развитие негативных процессов.

Как отметил спикер, такое явление часто встречается летом. Так, в августе в регионе возможны новые разгулы стихии. Речь идет об усилении ветра, грозе и граде, сообщает «Татар-информ».

Напомним, 29 июля стихия унесла жизни девяти жителей Татарстана, в том числе четверых детей. В связи с этим раис республики Рустам Минниханов выразил соболезнования семьям погибших из-за урагана.

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