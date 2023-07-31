Семьи погибших при урагане в Марий Эл получат по 1 миллиону рублей

Семьи погибших в результате стихийного бедствия получат 1 миллион рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Марий Эл Юрий Зайцев принял решение о единовременной выплате семьям погибших и пострадавшим при урагане, который обрушился на республику 29 июля. Средства выделят из республиканского бюджета.

Семьи погибших в результате стихийного бедствия получат 1 миллион рублей. Пострадавшим выплатят от 50 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести полученных травм, сообщает пресс-служба главы Марий Эл.

Напомним, из-за урагана возле озера Яльчик пострадало 27 человек, в том числе 6 детей. Возле озера Таир жертвами непогоды стали взрослый и ребенок. Всего погибли 8 человек - все они жители Татарстана.

Ранее в РКБ Татарстана рассказали о состоянии пострадавших от урагана в Марий Эл.

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