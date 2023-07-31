На питание детей льготной категории в Чебоксарах направлено почти 65 млн рублей.

На общегородской планерке в понедельник, 31 июля, рассмотрен вопрос об организации питания воспитанников детских садов. Главе города Чебоксары Евгению Кадышеву и главе администрации Денису Спирину о сложившейся ситуации доложила заместитель начальника Управления образования Наталия Федорова.

Администрация города Чебоксары уделяет большое внимание организации полноценного и сбалансированного питания детей в дошкольных образовательных учреждениях. В настоящее время в 114 детских садах качественным питанием, отвечающим всем современным требованиям, охвачено более 37 тысяч воспитанников.

Стоимость за присмотр и уход в детских садах составляет для детей от 1 до 3 лет в группах с 12-часовым пребыванием 138,10 рубля, для детей от 3 до 7 лет в группах с 12-часовым пребыванием - 138,20 рубля.

Основные продукты питания закупаются через электронный аукцион. На сыпучие продукты, соки, растительное масло контракты заключены до 01.06.2024 (крупы, сухофрукты, мука, сахар, масло растительное, сок, чай).

На мясную, рыбную и молочную продукцию, яйца, хлеб, фрукты контракты заключены до 31.12.2023.

Без проведения торгов заключаются прямые договоры на отдельные виды продуктов (овощи, йогурт), так как цена на овощи может меняться в зависимости от сезона, при заключении договоров на поставку йогурта указывается конкретное название товара и производителя (непозволительно при конкурсных процедурах).

В целях поддержки более 5 тысяч детей льготной категории граждан в этом году из бюджета города выделено около 64,9 млн рублей, для сравнения: в 2022 году - 60,4 млн рублей.

Данные учреждения в основном поставляют овощные, молочные, мясные продукты местных производителей и из близлежащих регионов: ОАО «Ядринмолоко», ООО «Вурнарский завод СОМ», ООО «Октябрьское» (г. Мариинский Посад), ООО «Бастион» (Чебоксарский район), ОАО «Птицефабрика «Моргаушская», ИП ГКФХ Петров С. С. (Яльчикский район).

В дошкольных учреждениях создана многоуровневая система контроля качества питания: надзорные органы, бракеражная комиссия, родительская общественность.

Выстроено тесное и системное взаимодействие с комбинатами питания. В рабочем режиме решаются вопросы с поставщиками и ответственными за организацию питания в образовательных учреждениях по качеству поставляемых продуктов и соблюдения условий заключенных контрактов.

Проверку качества питания в детских садах осуществляют межведомственные комиссии, в составе них - специалисты Управления образования, централизованной бухгалтерии и ветслужбы. В этом году осуществлено более 100 выходов, из них совместно с ветслужбой - 20 (в 2022 году - около 180 проверок, из них с ветслужбой - 40).

В случае поставки некачественных продуктов питания поставщик своевременно производит замену, так как невыполнение данного условия влечет за собой претензионную работу и расторжение контракта. Факты расторжения контрактов с поставщиками отсутствуют.

Еженедельно родительская общественность принимает участие в мониторинге качества питания. Все сигналы активных горожан в социальных сетях оперативно отрабатываются, такая форма взаимодействия позволяет чутко реагировать на любые сложности в организации питания.

«Для нас важно мнение родительской общественности. Родители являются активными участниками в решении вопросов организации питания, что позволяет обеспечить открытость и прозрачность всех процессов по организации качественного питания», - отмечает в социальных сетях Денис Спирин.