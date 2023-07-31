В Чебоксарах озвучили планы ко Дню города.

В понедельник, 31 июля, на планерке в Чебоксарах у главы города Евгения Кадышева и главы администрации Дениса Спирина рассмотрен вопрос всесторонней подготовки ко Дню города.

В своем докладе начальник Управления культуры и развития туризма администрации Чебоксар Людмила Маркова отметила, что День города - это не просто традиция, это событие, которое объединяет всех чебоксарцев. В этот день подводятся итоги еще одного года жизни столицы Чувашии, чествуются лучшие предприятия, ветераны, молодежь, юное поколение.

План мероприятий, посвященных празднованию Дня города, сформирован. С учетом того, что в 2024 году город Чебоксары будет отмечать 555-летний юбилей, старт юбилейного года будет дан уже в этом году, 20 августа. В рамках подготовки к 555-летию города разработан логотип празднования. Оформление города, сувенирная продукция будет изготавливаться в едином стиле с использованием утвержденной символики.

В преддверии текущего Дня города большие флаговые конструкции украсят проспект Ивана Яковлева, Московский проспект, проспект Тракторостроителей, на улицах города будет включена праздничная иллюминация.

Предварять праздник будут яркие и интересные проекты. Впервые в Чебоксарах со 2 по 12 августа пройдет «Шоколадный кубок» - этап Кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет. 6 августа на Красной площади состоится сеанс одновременной игры в шахматы с гроссмейстером.

5 августа на базе отдыха «Буревестник» в Заволжье начнет работу Молодежный форум регионального развития «МолГород-2023».

Второй городской фестиваль-конкурс вокального искусства «Город поющих фонтанов» уже стартовал, подано более 120 заявок от горожан. 5 и 12 августа у ДК «Салют», в Кадетском парке, «Лакреевском лесу» и на сцене Фестиваля цветов пройдут отборочные туры. Победители примут участие в гала-концерте 20 августа на Красной площади.

11 августа на бульваре купца Ефремова откроется выставка «Созидатели города». Горожане познакомятся с трудовыми достижениями чебоксарцев, которые внесли неоценимый вклад в развитие нашего города.

12 августа стартует Чебоксарский фестиваль пива «Зеленое золото России». Фестивальный городок расположится на площади Речников, будет оборудовано 12 шатров с пенными напитками из восьми регионов страны: Ленинградской, Самарской, Воронежской, Калужской, Пензенской и Ульяновской областей, а также из Татарстана и Чувашии. Также здесь расположится Музей деревенского быта и пивоварения.

Восемь дней фестиваля будут наполнены яркими концертными программами, живой музыкой, розыгрышами и сюрпризами. Гостями фестиваля станут музыкальные коллективы из Казани и Москвы: рок-группа «Приключения электроников», рок-группа «Прогульщики», кавер-группа «Дорогудо» и поп-рок-группа «Леприконсы». Программа фестиваля размещена на сайте hopfest.ru, там же можно приобрести билеты. Напоминаем, что фестиваль имеет возрастные ограничения, вход возможен с 18+.

Доброй традицией стало проведение бесплатных экскурсий по городу, в рамках Дня города прогуляться в сопровождении экскурсовода можно будет в выходные дни: 12, 13, 18, 19 и 20 августа.

С 16 по 19 августа в Чебоксарах состоится важное событие для развития туристической отрасли города - Всероссийский съезд ТИЦ. Организаторами проекта является Национальная ассоциация информационно-туристских организаций. Обсудить вопросы развития туриндустрии и поделиться успешным опытом, чтобы создать общую стратегию развития и продвижения туристической отрасли, соберутся руководители туристско-информационных организаций и ведущие эксперты со всей России. Основная тема съезда - «Роль ТИЦ в устойчивом развитии туристических направлений». Участники познакомятся с главными туристическими достопримечательностями города, посетят музеи, исторические места, пройдет ряд стратегических сессий. Пленарное заседание и торжественное открытие съезда запланировано на 17 августа в Театре оперы и балета.

17 августа состоится чествование Почетного гражданина и вручение медалей за заслуги перед городом Чебоксары.

Главные праздничные мероприятия стартуют 18 августа. В этот день на двух центральных площадках города будут проходить спортивные проекты. Певческое поле превратится в спортивный городок. С 15 до 18 часов пройдет спортивный фестиваль на Чебоксарском заливе. Состоится чемпионат по баскетболу, показательные выступления по разным видам спорта, мастер-классы, шахматный турнир. Пройдут открытые соревнования по вейкборду.

На Красной площади в этот день состоится долгожданный Международный профессиональный турнир единоборств «Кубок чемпионов». На ринге пройдут зрелищные поединки между представителями федераций кёкусинкай карате, бокса и кикбоксинга.

19 августа в акватории Чебоксарского залива планируют провести Детскую регату.

В сквере Чапаева пройдет городской арт-пикник «Чапай зовет на чай». К участию в таком формате фестиваля приглашаются организации и предприятия города, общественные организации. Горожане смогут по достоинству оценить, у кого из участников будет самая уютная «скатерть-самобранка». Посетителей фестиваля будут ждать необычные арт-объекты и зоны для фотографий, ярмарка мастеров, мастер-классы, путешествия по разным странам с традициями чаепития не выходя из сквера, розыгрыш и аукцион корзинок для пикника с разными вкусностями, концерты, танцы под духовой оркестр, развлечения на свежем воздухе, конкурс «Со своим самоваром».

На стадионе «Спартак» пройдут соревнования среди спортивных федераций Чувашской Республики.

Впервые на Певческом поле состоится эндуро-гонка «Путь Чапая», где более 300 любителей мототехники смогут проверить свои силы. Второй день гонки мероприятие пройдет в микрорайоне «Новый город».

Центром притяжения в праздничные дни будет Красная площадь. На главной сцене мероприятия будут идти в режиме нон-стоп.

В субботу, 19 августа, день откроет Большой детский фестиваль «Чебоксары - город счастливого детства», в рамках которого состоится конкурс семейного творчества «Аистенок».

Далее эстафету примет Всероссийский фестиваль «Вышитая карта России». В столице Чувашии встретятся мастерицы-вышивальщицы из регионов нашей большой страны, поделятся своими секретами, познакомят со своей национальной вышивкой. В составе творческих делегаций также будут и музыкальные коллективы, которые продемонстрируют свое искусство на главной сцене.

Ярким подарком для любителей народного творчества станет концерт Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной.

20 августа на Красной площади начнется со спортивной традиции - Утренней зарядки со звездой.

На 12 часов над Красной площадью запланировано авиашоу пилотажной группы «Звезда». Для юных патриотов команда пилотажной группы проведет уроки мужества.

Больше всего чебоксарцы ждут арт-проект «Творческий бульвар», который впервые будет проходить на территории Чебоксарского залива. Более 80 творческих, спортивных, интерактивных площадок будет представлено на набережной: это и показ мод, полоса препятствий «Большие гонки», концерт уличной музыки, детские мастер-классы, подведение итогов конкурса «Цветочный бал», и множество других интересных площадок.

В этот же день на Певческом поле будет открыта современная волейбольная площадка.

На главной сцене в это время состоится концерт ведущих артистов города и республики. В 20.00 начнется театрализованное представление и официальное поздравление чебоксарцев с Днем города. В 21 час на главную сцену выйдут солисты группы «Новые Самоцветы».

Кульминацией Дня города станет праздничный фейерверк в 22.00.

Вся подробная информация о праздничных мероприятиях будет размещена на официальном сайте администрации города Чебоксары на отдельном баннере, а также в социальных сетях и других информационных ресурсах.