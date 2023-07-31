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НовостиОбщество31 июля 2023 12:00

Казанцы пожаловались на нехватку нового оборудования в детской горбольнице №7

В горздраве, в свою очередь, заявили, что все имеется в достаточном количестве
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Пользоваться оборудованием может только один ребенок, заявили горожане.

Пользоваться оборудованием может только один ребенок, заявили горожане.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Казани пожаловались на нехватку нового оборудования в детской горбольнице №7. Об этом одна из женщин написала в telegram-канале Рустама Минниханова.

По словам горожанки, дети поступают с приступами отдышки в отделение пульмонологии, а ингаляторам (небулайзерам) в медицинском учреждении больше 30 лет. Из-за этого пользоваться оборудованием может только один ребенок, «остальные ждут», заявила женщина.

«Комсомолке» в пресс-службе управления здравоохранения Казани эту информацию опровергли, отметив, что небулайзеры в детской горбольнице №7 имеются в достаточном количестве, их работоспособность регулярно проверяется.

«Сейчас используются приборы 2016 года выпуска. В случае необходимости есть запас новых», - рассказали в пресс-службе горздрава.

Напомним, ранее в РКБ Татарстана рассказали о состоянии пострадавших от урагана в Марий Эл.

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