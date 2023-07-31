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НовостиПроисшествия31 июля 2023 11:08

Не успел выйти из воды: В Татарстане ищут пропавшего во время урагана мужчину

В Татарстане на Волге после урагана пропал один человек
Лев ИЛОНОВ
Андрею Мошкову 28 лет, он имеет худощавое телосложение, его рост 186 сантиметров.

Андрею Мошкову 28 лет, он имеет худощавое телосложение, его рост 186 сантиметров.

Фото: соцсети

В субботу, 29 июля, 28-летний Андрей Мошков вместе с друзьями отправился купаться на Волгу в Верхнеуслонском районе. Компания находилась в воде, когда внезапно начался сильный ураган. Все поспешили на берег. Только один Андрей не успел выбраться, мешали ветер, волны и проливной дождь.

После урагана мужчина пропал. Его родственники начали поиски. Андрей Мошков имеет худощавое телосложение, его рост 186 сантиметров.

Напомним, в результате урагана в Марий Эл на озере Яльчик от падающих на палатки деревьев погибли восемь жителей Татарстана, в том числе трое детей. А в Чувашии во время шторма на Волге затонул катер с 10 пассажирами, погиб младенец, два человека пропали.

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