Не успел выйти из воды: В Татарстане ищут пропавшего во время урагана мужчину

Андрею Мошкову 28 лет, он имеет худощавое телосложение, его рост 186 сантиметров. Фото: соцсети

В субботу, 29 июля, 28-летний Андрей Мошков вместе с друзьями отправился купаться на Волгу в Верхнеуслонском районе. Компания находилась в воде, когда внезапно начался сильный ураган. Все поспешили на берег. Только один Андрей не успел выбраться, мешали ветер, волны и проливной дождь.

После урагана мужчина пропал. Его родственники начали поиски. Андрей Мошков имеет худощавое телосложение, его рост 186 сантиметров.

Напомним, в результате урагана в Марий Эл на озере Яльчик от падающих на палатки деревьев погибли восемь жителей Татарстана, в том числе трое детей. А в Чувашии во время шторма на Волге затонул катер с 10 пассажирами, погиб младенец, два человека пропали.

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