На трех участках стоимость парковочных мест составит 50 рублей в час. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани с 1 августа вырастит стоимость услуг на 25 муниципальных парковках. Об этом в своем телеграм-канале сообщил комитет по транспорту города.

На трех участках стоимость парковочных мест составит 50 рублей в час. Речь идет об улицах Сибгата Хакима, Абсалямова, Курашова. В 70 рублей в час обойдется парковка на улицах Пушкина, Столбова, Миславского, участок на пересечении улиц Миславского и Батурина, Айвазовского, Бутлерова, Дзержинского, Чернышевского, Малой Красной.

Кроме того, 100 рублей в час придется заплатить за парковочные места на улицах Кави Наджми и Мусы Джалиля. При этом они будут работать только по будням и с 8.00 до 19.00.

Напомним, в Казани оборудуют 684 новых платных парковочных места.

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