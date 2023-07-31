Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2023 10:22

В Казани с 1 августа вырастит стоимость услуг на 25 муниципальных парковках

В будние дни они будут работать с 8.00 до 19.00
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
На трех участках стоимость парковочных мест составит 50 рублей в час.

На трех участках стоимость парковочных мест составит 50 рублей в час.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани с 1 августа вырастит стоимость услуг на 25 муниципальных парковках. Об этом в своем телеграм-канале сообщил комитет по транспорту города.

На трех участках стоимость парковочных мест составит 50 рублей в час. Речь идет об улицах Сибгата Хакима, Абсалямова, Курашова. В 70 рублей в час обойдется парковка на улицах Пушкина, Столбова, Миславского, участок на пересечении улиц Миславского и Батурина, Айвазовского, Бутлерова, Дзержинского, Чернышевского, Малой Красной.

Кроме того, 100 рублей в час придется заплатить за парковочные места на улицах Кави Наджми и Мусы Джалиля. При этом они будут работать только по будням и с 8.00 до 19.00.

Напомним, в Казани оборудуют 684 новых платных парковочных места.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram