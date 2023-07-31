Правительство Марий Эл выплатит компенсации семьям погибших и пострадавших при урагане

Во время разгула стихии погибли восемь человек, десятки пострадали. Фото: МЧС России

В Марий Эл продолжают ликвидировать последствия страшного урагана, который обрушился на республику в субботу, 29 июля. Ветер срывал кровлю с домов, люди остались без электричества. Хуже всего пришлось туристам, которые отдыхали «дикарями» на озерах Таир и Яльчик.

Ветер валил деревья прямо на палатки и машины, в которых люди прятались от дождя. Пострадали десятки человек, восемь, в том числе трое детей, погибли.

«Принято решение о выплатах семьям погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия. Выражаю свои искренние соболезнования родным погибших», - написал в своем телеграм-канале глава Марий Эл Юрий Зайцев.

Как будут производится выплаты и по какому принципу, пока неизвестно.

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