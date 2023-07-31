В Казани с 1 августа стартует благотворительная акция «Помоги собраться в школу»

В сборе подарков примут участие организации, депутаты, бизнесмены и неравнодушные жители города. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Казани с 1 августа пройдет благотворительная акция «Помоги собраться в школу», сообщил на совещании в мэрии начальник управления образования исполкома города Ирек Ризванов.

Отмечается, что ежегодно участниками акции становятся более тысячи школьников из малообеспеченных семей. Им вручат необходимые канцелярские принадлежности и портфели от благотворителей. В сборе примут участие организации, депутаты, бизнесмены и неравнодушные жители города.

Как заявил Ризванов, основной задачей акции является организованно провести вручение детям подарков. Для этого были выбраны культурные центры «Московский», «Сайдаш», «Чулпан», а также дом культуры имени Ленина. Основные мероприятия пройдут с 18 по 25 августа.

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