Глава Минфина РФ Антон Силуанов: Казанский Ту-214 будет эффективным, как Boeing и Airbus

На обновление Ту-214 выделят 41,8 миллиарда рублей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Глав Минфина РФ Антон Силуанов во время своего очередного интервью заявил, что обновленный казанский Ту-214 будет таким же эффективным, как Boeing и Airbus. По его словам, отечественный самолет будет не хуже западных аналогов. Силуанов также выразил желание в скорейшем выводе его на пассажирские авиарейсы.

Отметим, что на обновление Ту-214 выделят 41,8 миллиарда рублей. Средства направят из фонда национального благосостояния. Напомним, казанский авиазавод обязался ежегодно выпускать по десять самолетов Ту-214.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram