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НовостиОбщество31 июля 2023 9:03

Глава Минфина РФ Антон Силуанов: Казанский Ту-214 будет эффективным, как Boeing и Airbus

Антон Силуанов сравнил обновленный казанский Ту-214 с Boeing
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
На обновление Ту-214 выделят 41,8 миллиарда рублей.

На обновление Ту-214 выделят 41,8 миллиарда рублей.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Глав Минфина РФ Антон Силуанов во время своего очередного интервью заявил, что обновленный казанский Ту-214 будет таким же эффективным, как Boeing и Airbus. По его словам, отечественный самолет будет не хуже западных аналогов. Силуанов также выразил желание в скорейшем выводе его на пассажирские авиарейсы.

Отметим, что на обновление Ту-214 выделят 41,8 миллиарда рублей. Средства направят из фонда национального благосостояния. Напомним, казанский авиазавод обязался ежегодно выпускать по десять самолетов Ту-214.

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