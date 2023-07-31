Видео урагана в Марий Эл валящего деревья на машины опубликовали в соцсети

Видеорегистратор одной из машин заснял начало разгула стихии. Фото: скриншот с видео

В субботу, 29 июля, в Марий Эл на озера Таир и Яльчик, где «дикарями» отдыхали сотни туристов, обрушился сильный ураган. Этот момент заснял видеорегистратор одной из машин, которая стояла на берегу одного из озер.

На записи, выложенной в соцсети, видно, как от тучи вокруг все потемнело. Начался ливень. Одна компания отдыхающих хотела уехать подальше от непогоды. Но на капот их автомобиля рухнуло дерево, от удара он даже немного подпрыгнул. Пострадали ли находящиеся внутри машины люди – неизвестно.

Через некоторое время ураган валит рядом еще одно дерево, теперь уже на другой автомобиль. Ствол с ветками едва не достал до одной из палаток. Ветер только усиливался. Машину с деревом на крыше начало вместе с ним мотать из стороны в сторону.

«Три года подряд ездим на Яльчик. Даже дождика ни разу не заставали. А тут бац - и такое. В таких условиях спастись очень сложно», - рассказала «КП-Казань» очевидец Диана.

Напомним, в результате урагана на озерах в Марий Эл десятки людей пострадали. Восемь человек, в том числе трое детей, погибли – все они проживали в Татарстане.

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