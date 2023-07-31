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НовостиПроисшествия31 июля 2023 8:30

В Набережных Челнах пропал подросток: тело нашли в 50 метрах от берега

В Набережных Челнах на Каме нашли тело утонувшего подростка
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Подростка из воды доставали водолазы.

Подростка из воды доставали водолазы.

Фото: МЧС Татарстана

В Набережных Челнах вечером в воскресенье, 30 июля, в экстренные службы поступила информация о том, что в городе пропал 16-летний подросток. Предположительно, он должен был находиться в Новом Городе у парка Прибрежный, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

На следующее утро после пропажи водолазы нашли тело подростка в Каме в 50 метрах от берега и на глубине 2,5 метра. Его извлекли из воды и передали сотрудникам полиции.

«Место, где было обнаружено тело, не оборудовано для купания», - пояснили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Напомним, в республике также нашли мертвым мужчину, который упал с сапборда в реку.

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