В Казани в круглосуточном режиме будут оказывать 10 муниципальных услуг

Все этапы от подачи документов до получения результата собираются перевести в электронный вид. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани в ближайшее время жителям будут оказывать 10 муниципальных услуг в режиме 24 часа в сутки. При этом личное присутствие гражданина в том же МФЦ необязательно, сообщил на совещании «деловой понедельник» замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Как он отметил, концепция такой работы с населением разработана в рамках поручения президента России Владимира Путина. Все оставшиеся моменты планируют утрясти к концу 2023 года.

В частности, выдачу градостроительного плана земельного участка, присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса в Казани собираются перевести в электронный вид.

Напомним, жителям Татарстана напомнили о бесплатной юридической помощи участникам СВО.

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