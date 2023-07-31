В Татарстане на Волге упавшего с сапборда мужчину нашли мертвым

Причина происшествия – несоблюдение правил безопасности на водных объектах. Фото: МЧС Татарстана

В воскресенье, 30 июля, в экстренные службы поступил звонок от очевидцев о том, что в Верхнеуслонском районе у села Нижний Услон около пристани Садовая на Волге утонул мужчина, сообщает МЧС Татарстана.

«Водолазы обследовали 1,5 тысячи квадратных метров акватории. В результате тело погибшего было найдено в 30 метрах от берега на глубине пяти метров. Его извлекли из воды и передали полиции», - отметили в ведомстве.

По предварительным данным, 36-летний мужчина по пьяни залез на сапборд, добрался до места, которое не оборудовано для купания, упал в воду и утонул.

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