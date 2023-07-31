В Нижнекамск 30 июля пришли ливень и град: непогода встревожила горожан

Ливень был настолько сильным, что водосточные трубы с трудом справлялись. Фото: скриншот

Вечером 30 июля в Нижнекамск нагрянул ливень, град и сильный ветер. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

По словам жителей города, дождь шел недолго, примерно минут пять. Однако обильные осадки, учитывая прошедшие события, насторожили их.

Отметим, на выходных в Казани и соседней Марий Эл прошелся ураган, который унес жизни девяти человек. Среди погибших оказались и дети.

Напомним, в Татарстане экстренные службы рекомендуют населению сильно не расслабляться. Непогода может вновь себя проявить до 18.00 31 июля.

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