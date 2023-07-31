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НовостиОбщество31 июля 2023 5:26

В центре Казани на улице Баумана отель продают за 45 млн рублей

В нем расположено всего 11 номеров
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Улица Баумана является точкой притяжения для туристов в Казани.

Улица Баумана является точкой притяжения для туристов в Казани.

Фото: Алина НИЗАМОВА

На сайте бесплатных объявлений появилось предложение о продаже отеля в центре Казани. Он расположен на улице Баумана. В нем всего 11 номеров на площади 258 квадратных метров. За них продавец просит за них 45 миллионов рублей.

Есть парковка, окупаемость семь лет, также говорится в объявлении. В нем также указано, что отель работает с 2019 года, а сами номера оборудованы кондиционером, холодильником и телевизором.

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