Раис Татарстана выразил соболезнования семьям погибших из-за урагана

По словам Минниханова, минувшая суббота стала трагичной для региона. Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования семьям погибших из-за урагана. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Минниханова, минувшая суббота стала трагичной для региона. Стихия унесла жизни девяти жителей Татарстана, в том числе четверых детей.

Кроме того, в больницах находятся 11 пострадавших из Татарстана. Глава региона дал поручение держать на контроле оказание необходимой медицинской помощи и пожелал им скорейшего выздоровления. Также он попросил жителей быть внимательными, беречь себя и своих близких.

«Приношу глубочайшие соболезнования всем родным, потерявшим своих близких», - отметил в своем телеграм-канале раис республики.

Напомним, около поселка Боровое Матюшино ураган повалил дерево на палатку с туристами, погиб один ребенок.

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