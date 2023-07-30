На 35-минуте игры счет открыл нападающий казанской команды Джоэль Фамейе. Фото: ФК «Рубин»

Казанский «Рубин» забил первый гол в ворота «Оренбурга». Счет игры стал 1:0, сообщает пресс-служба клуба.

На 35-минуте игры защитник «Рубина» Георгий Зотов ударил по мячу в сторону ворот соперников. После нападающий казанской команды Джоэль Фамейе совершил рикошет.

Напомним, ранее мы сообщили о стартовом составе казанского «Рубина» на матч с «Оренбургом».

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