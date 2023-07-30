Ураган повредил палаточный лагерь в Пестречинском районе. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане из-за сильного ветра пострадали 26 детских лагерей. Об этом на заседании сообщил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

По словам Садыкова, был осуществлен выезд в лагерь «Пионер», где деревья попадали, в том числе и на палаточный лагерь. Благодаря оперативности персонала детей переместили в клуб. Однако палатки и палаточный лагерь пострадал.

Помимо этого, ураган повредил палаточный лагерь в Пестречинском районе. Там никто из детей не пострадал.

Напомним, около поселка Боровое Матюшино ураган повалил дерево на палатку с туристами, погиб один ребенок.

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