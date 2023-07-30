В настоящее время счет составляет 0:0. Фото: ФК «Рубин»

Огласили стартовый состав казанского «Рубина» на матч с «Оренбургом». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В воскресенье, 30 июля, в рамках второго тура РПЛ идет матч между «Рубином» и «Оренбургом». В состав казанской команды вошли Дюпин, Рожков, Грицаенко, Мартынович, Вуячич, Кабутов и Иву.

В начале матча был исполнен гимн Татарстана. В настоящее время счет составляет 0:0. На второй минута игры был опасный момент у ворот соперников. Бил нападающий казанской команды Джоэль Фамейе головой, но вратарь смог удержать мяч. На 11-минуте казанцы провели серию неплохих атак.

Напомним, в официальных матчах казанский «Рубин» и «Оренбург» встречались 21 раз.

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