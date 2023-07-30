Пассажиры судна длиной до четырех метров включительно должны быть одеты в индивидуальные спасательные жилеты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане судовладельцев предостерегли от выхода на воду при неблагоприятных условиях погоды. Об этом сообщил главный государственный инспектор республики Юрий Венедиктов.

По словам Венедиктова, особенно это предупреждение касается владельцев ПВХ-лодок, имеющих ограничения по отдаленности от берега и высоте волны.

Помимо этого, пассажиры, находящиеся во время движения на беспалубных маломерных судах длиной до четырех метров включительно, должны быть одеты в индивидуальные спасательные жилеты. Это касается и детей до 12-летнего возраста.

Напомним, в Чувашии около Амоксарских островов шторм опрокинул лодку, один человек погиб и двое пропали.

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