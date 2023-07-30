Подробности о несчастном случае на Волге: обнаружено тело 6-месячного младенца

В настоящее время на месте ЧП продолжаются поиски. Фото: МЧС Чувашии

На Волге в Чувашии во время шторма 29 июля на борту судна находилось десять человек, в том числе шесть детей. Однако этот транспорт был рассчитан лишь на пять пассажиров, сообщает МЧС республики.

По предварительным данным, двигатель лодки заглох в пути и ее опрокинула высокая волна, поднявшаяся из-за сильного ветра. В результате судно перевернулось и люди оказались в воде. Однако не у всех были спасательные жилеты.

Спасателям совместно с рыбаками удалось найти восемь пассажиров. Один из них был обнаружен погибшим. Им оказался шестимесячный ребенок. Еще четыре несовершеннолетних были госпитализированы.

«В настоящее время на месте ЧП продолжаются поиски. Спасатели ищут еще двоих – 34-летнего судоводителя и его восьмилетнего пассажира», - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Чувашии около Амоксарских островов шторм опрокинул лодку, один человек погиб и двое пропали.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram