Гидрометцентр Татарстана: 30 и 31 июля ожидаются грозы, сильный ветер и град

Во время непогоды специалисты рекомендуют ограничить выход из зданий, находиться в помещениях и не оставлять без присмотра детей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане в понедельник, 31 июля, ожидаются грозы, сильный ветер и град. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Так, интенсивные метеорологические явления прогнозируются с 18:00 30 июля до 18:00 31 июля. В этот день ночью и днем порывы ветра будут достигать до 17 метров в секунду, локально до 23 метров в секунду.

В связи с этим специалисты рекомендуют ограничить выход из зданий, находиться в помещениях и не оставлять без присмотра детей. А на улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

Кроме того, во время грозы не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Также на открытой местности рекомендуют лечь на землю в радиусе 100 метров от водоема.

Напомним, в Татарстане 29 июля в МЧС республики поступило 38 сообщений о падении деревьев в Лаишевском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Пестречинском, Апастовском муниципальных районах и в Казани.

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