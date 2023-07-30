30 июля «Рубин» проведет свой первый домашний матч в новом сезоне. Фото: www.rubin-kazan.ru

В официальных матчах казанский «Рубин» и «Оренбург» встречались 21 раз. Из них 14 были во время второй лиги чемпионата СССР, шесть - в чемпионате России, один – в Кубке страны, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

По результатам этих матчей на счету у казанской команды десять побед при шести поражениях, а пять встреч закончились вничью. Разница мячей 29-19 в пользу «Рубина».

При этом с игроками из Оренбурга казанцы пересекались 35 раз. Так, первый официальный матч состоялся 15 мая 1960 года. Тогда казанская команда имела название «Искра». В том день она одержала победу над оренбургским «Локомотивом» (3:0).

Напомним, 30 июля «Рубин» проведет свой первый домашний матч в новом сезоне. Она примет «Оренбург» во втором туре МИР РПЛ. Начало матча в 15.00. Его можно будет посмотреть в прямом эфире по телеканалу Матч Премьер.

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