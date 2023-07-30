По словам Ханифова, единая судоходная компания определила бы формирование маршрутной сети, потребности в скоростных и водоизмещающих судах. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татарстане запустят субсидируемые межрегиональные перевозки по Волге. Для этого создадут единую судоходную компанию для формирования маршрутной сети и исследования пассажиропотока. Об этом сообщил глава Минтранса региона Фарит Ханифов.

По словам Ханифова, единая судоходная компания определила бы формирование маршрутной сети, потребности в скоростных и водоизмещающих судах, а также проводила бы исследования действующего пассажиропотока и эксплуатацию причальной инфраструктуры. Эти работы уже ведутся на федеральном уровне.

Глава Минтранса отметил, что Марий Эл, Татарстан, Самарской и Ульяновской областей и Чувашии заключили соглашение о сотрудничестве по реализации межрегионального туристического проекта «Великий Волжский путь». Это подразумевает и сотрудничество в развитии речных межрегиональных перевозок.

Напомним, в Казани на организацию пассажирских перевозок направят два миллиона рублей.

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