В Татарстане свои жилищные условия улучшили более 36 тысяч семей

В регионе идет активное строительство нового жилья. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Татарстане свои жилищные условия за шесть месяцев 2023 года улучшили более 36 тысяч семей. Соответствующие данные опубликованы на сайте Управление Росреестра по республике.

В основном татарстанцы приобретают объекты недвижимости в Казани и Набережных Челнах, а также в Нижнекамском, Альметьевском, Пестречинском, Зеленодольском и Лаишевском районах.

Кроме того, в регионе идет активное строительство нового жилья. За полгода на кадастровый учет поставлены 83 многоквартирных и 6,3 тысячи индивидуальных жилых домов.

Как отметил руководитель Росреестра по Татарстану, ведомство ставит объекты на кадастровый учет в кратчайшие сроки. Это способствует обновлению инфраструктуры и формированию комфортной среды.

Напомним, в Казани построят четыре новых жилых комплекса.

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