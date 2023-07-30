В Татарстане из-за урагана без света остались 11,7 тысячи человек

Всего для ликвидации последствий были привлечены 25 аварийных бригад районных электросетей. Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Татарстане 29 июля из-за непогоды без света остались 11,7 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Электроснабжение в результате урагана было нарушено в 3,2 тысячи частных домах. Речь идет о 14 населенных пунктах в Лаишевском, Зеленодольском, Высокогорском, Пестречинском районах и Казани.

Однако трансформаторные подстанции и социально значимые объекты под отключение электричества не попали. Всего для ликвидации последствий были привлечены 25 аварийных бригад районных электросетей.

«По состоянию на 05:00 30 июля электроснабжение в попавших под отключение населенных пунктах республики восстановлено», - отметили в ведомстве.

Напомним, под Казанью из-за урагана погибла 14-летняя девочка.

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