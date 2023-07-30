В Чебоксарах в результате урагана было повалено 25 деревьев

29 июля работы по ликвидации последствий стихии проводили несколько аварийных бригад. Фото: @spirincheb

В Чебоксарах 29 июля в результате урагана было повалено 25 деревьев. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Денис Спирин, ссылаясь на информацию от ЕДДС.

В этот день работы по ликвидации последствий стихии проводили несколько аварийных бригад. Также 40 человек занимались уборкой поврежденных зеленых насаждений. Все происходящее круглосуточно контролируется Единой дежурно-диспетчерской службой.

«На 30 июля запланировано распиливание и вывоз поваленных деревьев. Специалистами уже проведена проверка пропускной способности системы городской ливневой канализации. Стихия не повлияла на функционирование системы жизнеобеспечения города», - отметил в своем-телеграм канале Денис Спирин.

Напомним, 29 июля на столицу Татарстана обрушился мощный ураган. Сильный ветер сносил заборы, мусорные баки, деревья, провода.

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