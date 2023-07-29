С начала 2023 года жители Татарстана оставили 5 тысяч обращений по программе «Наш двор»

Чаще всего жители Татарстана жалуются на строительный мусор Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года жители Татарстана оставили почти 5 тысяч обращений по программе «Наш двор». Только за последние две недели было получено 383 обращения. Об этом рассказала руководитель фонда «Институт развития городов» Наиля Зиннатуллина на совещании в правительстве.

Чаще всего татарстанцы жалуются на поврежденный асфальт и складирование строительного мусора. Она сообщила, что в республике ведется мониторинг выполненных работы с выездами специалистов на место. Следующие выезды пройдут с 29 июля по 11 августа.

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