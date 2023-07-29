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НовостиОбщество29 июля 2023 14:19

С начала 2023 года жители Татарстана оставили 5 тысяч обращений по программе «Наш двор»

Об этом рассказала руководитель фонда «Институт развития городов» Наиля Зиннатуллина
Елена СКВОРЦОВА
Чаще всего жители Татарстана жалуются на строительный мусор

Чаще всего жители Татарстана жалуются на строительный мусор

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года жители Татарстана оставили почти 5 тысяч обращений по программе «Наш двор». Только за последние две недели было получено 383 обращения. Об этом рассказала руководитель фонда «Институт развития городов» Наиля Зиннатуллина на совещании в правительстве.

Чаще всего татарстанцы жалуются на поврежденный асфальт и складирование строительного мусора. Она сообщила, что в республике ведется мониторинг выполненных работы с выездами специалистов на место. Следующие выезды пройдут с 29 июля по 11 августа.

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