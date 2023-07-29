Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Татарстану Андрей Шептицкий Фото: Юрий СОКОЛОВ

Два жителя Набережных Челнов предстанут перед судом за организацию подпольного казино. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Татарстану Андрей Шептицкий.

В ведомстве рассказали, что один из подозреваемых арендовал помещение на улице Хасана Туфана, чтобы организовать там место для проведения азартных игр. Собственнику помещения он об этом, конечно, не рассказал. Он также купил технику: 32 системных блока, 32 монитора, 10 игровых автоматов. Второй обвиняемый был администратором данного заведения.

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