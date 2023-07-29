Президент Сенегала Маки Салл рассказал Путину, что выучил русский язык в Татарстане

Во время разговора с президентом России, он представился на русском языке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент Сенегала Маки Салл рассказал главе российского государства Владимиру Путину, что выучил русский язык в Татарстане. Это случилось во время встречи с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге.

Во время разговора с президентом России, он представился на русском языке, а потом сообщил, что научился так разговаривать в Татарстане. Он отметил, что перед саммитом он был в республике и успел немного выучить язык.

В ответ Владимир Путин выразил надежду, что во время этого визита, ему удалось оценить радушный татарский прием. «Наши братья в Татарстане умеют это делать», — сказал Путин.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram