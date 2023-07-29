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НовостиОбщество29 июля 2023 12:09

В Казани начали реставрировать Белую мечеть

Об этом рассказали в Комитете по охране объектов культурного наследия
Елена СКВОРЦОВА
Главная цель — вернуть исторический облик. Фото: группа Комитета по охране объектов культурного наследия в ВК

Главная цель — вернуть исторический облик. Фото: группа Комитета по охране объектов культурного наследия в ВК

В Казани начали реставрировать Белую мечеть, которая находится по улице Меховщиков. Об этом рассказали в Комитете по охране объектов культурного наследия. Она уже долгое время в законсервированном состоянии.

В ведомстве сообщили, что проект реставрации был согласован и в июле выдано разрешение на производство работ. Главная цель — вернуть исторический облик, но с учетом приспособления здания под современное пользование.

По словам председателя комитета Ивана Гущина, перед реставраторами стоит большая задача. Сейчас решаются вопросы с подведением инженерных сетей. Также уже начаты работы по воссозданию минарета. В 2023 году также планируют усилить стены и фундамент здания.

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