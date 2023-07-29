Среднемесячная температура в июле должна составлять порядка 20 градусов, но сейчас он на пять градусов выше нормы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале следующей недели в Татарстане похолодание сменит экстремальную жару. Об этом рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

По его словам, среднемесячная температура в июле должна составлять порядка 20 градусов. Однако сейчас этот показатель на пять градусов выше нормы. Уже в понедельник в республике начнется резкое похолодание. Если сегодня в Казани порядка 34 градусов, то 31 июля ожидается всего 24 градуса. Это объясняется прохождением холодного фронта.

Начало августа по прогнозам синоптиков тоже будет жарким. Первого числа температура воздуха будет до 25 градусов, а далее поднимется до 29.

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