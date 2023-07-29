Это произошло из-за спроса на новые дома и удорожание строительных материалов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стали известны причины роста цен на недвижимость в Татарстане. С мая этого года цены на недвижимость в республике выросли на 9%. По словам экспертов издания «Реальное время», это произошло из-за спроса на новые дома и удорожание строительных материалов.

Более ясной ситуация станет осенью, когда будет понятно, как повышение ключевой ставки повлияло на рынок недвижимости.

Эксперты также отметили, что цены на аренду квартир в Казани стабильны, а в Нижнекамске выросли в два раза.

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