Капремонт домов в Татарстане выполнен на 84%

На 100% выполнены ремонтные работы в 219 объектах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Капитальный ремонт домов в Татарстане выполнен на 84%. Об этом рассказал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов на совещании в правительстве.

По его словам на 100% выполнены ремонтные работы в 219 объектах. Еще ведутся работы в 507 многоквартирных домах — они выполнены на 80%. Фролов отметил, что рисков никаких не имеется. Докладчик также добавил, что в 19 домах ведутся работы по замене старых лифтов.

Напомним, что ранее говорилось, что в программе капремонта не участвуют три муниципалитета: Алькеевский, Кайбицкий и Черемшанский районы Татарстана.

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