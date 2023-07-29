Половина жителей Казани поддерживает введение четырехдневной рабочей недели

Об этом рассказали специалисты сервиса SuperJob Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Половина жителей Казани, а именно 51%, поддерживают введение четырехдневной недели. 28% выступают против этого. Об этом рассказали специалисты сервиса SuperJob. Среди опрошенных больше всего поддерживают эту идеи люди в возрасте 34 лет и младше. Это 56%.

Меньше всего поддерживают сокращение недели те, чей доход выше 80 тысяч рублей в месяц. Что касается гендерного фактора, то за трехдневные выходные больше всего выступают женщины.

Работающие на пятидневке считают, что за 4 рабочих дня, могут выполнить такой же объем работы.

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