Движение будет ограничено в течение 20 дней, с 10 по 30 августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани временно ограничат движение по улице Юлиуса Фучика. Об этом сообщили в мэрии столицы Татарстана со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства города. В ведомстве рассказали, что это связано с переустройством инженерных сетей в рамках строительства Вознесенского тракта.

Так, движение будет ограничено в течение 20 дней, с 10 по 30 августа. Будет перекрыт участок от улицы Закиева до улицы Минская.

В связи с этим жителей Казани и гостей города просят заранее выбирать маршруты для перемещения.

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