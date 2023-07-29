Средний процент выполнения работ в рамках этой программы составляет 76% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане завершили ремонт дорог в 476 дворах жилых домов. Работы выполнялись в рамках программы «Наш двор». Об этом рассказала глава Фонда «Института развития городов республики Татарстан» Наиля Зиннатуллина сегодня, 29 июля, на совещании в Правительстве.

По ее словам, средний процент выполнения работ в рамках этой программы составляет 76%. В трех районах республики работы выполнены на 100%. Это Аксубаевский, Апастовский, Черемшанский районы.

Она добавила, что на 73% выполнены монтажные работы наружного освещения по Татарстану. За последние две недели динамика составила 10%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram