Ректор КНИТУ может стать новым депутатом Казани

Он заявился на предстоящие выборы по Павлюхинскому округу в качестве самовыдвиженца. Фото: ТГ-канал ректора

Ректор КНИТУ Юрий Казаков может стать новым депутатом Казани. Он заявился на предстоящие выборы по Павлюхинскому округу в качестве самовыдвиженца. Напомним, что они пройдут в сентября. Об этом сообщает издание «КоммерсантЪ».

Освободившееся место ранее принадлежало члену партии «Единая Россия», генеральному директору Департамента продовольствия и социального питания Риме Мухамедшиной. Осенью она была избрана в Госсовет республики.

Помимо Казакова, на это же место претендуют еще четыре человека.

Напомним, он родился в 1976 году. С 2019 года Юрий Казаков руководил службой «Технологическая экспертиза» в ООО «СИБУР».

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