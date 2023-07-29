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НовостиОбщество29 июля 2023 7:40

В Казани установлен новый температурный рекорд июля

Об этом сообщили в Гидрометцентре республики
Елена СКВОРЦОВА
Столбик термометра поднялся до отметки в 34,5 градуса

Столбик термометра поднялся до отметки в 34,5 градуса

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера, 28 июля, в Казани был установлен новый температурный рекорд июля. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики Татарстан.

Самая высокая температура была зафиксирована в Приволжском районе. Столбик термометра поднялся до отметки в 34,5 градуса. Он побил рекорд 2010 года, когда температура воздуха прогрелась до 33,9 градусов.

Напомним, что ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что новых рекордов во втором месяце лета точно не будет. Однако его прогноз не сбылся.

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