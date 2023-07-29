В Татарстане зафиксирован подъем заболеваемости мышиной лихорадкой

Чаще всего заражаются на садово-дачных участках из-за того, что жители республики не обрабатывают их Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане зафиксирован подъем заболеваемости геморрагической мышиной лихорадкой. С мая в республике зарегистрирован 391 случай. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина. По ее словам из-за ранней весны сезон заболеваемости сдвинулся на месяц. Ранее подъем фиксировали в 2019 году.

Чаще всего заражаются на садово-дачных участках из-за того, что жители республики не обрабатывают их. Она напомнила, что обработку проводят бесплатно и отказываться от этого не стоит.

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